Пушилин: российские военные наступают на нескольких направлениях в ДНР

Российские военные наступают на нескольких направлениях в Донецкой Народной Республике, сообщил врио главы региона Денис Пушилин в эфире «России 24».

«Продвижения по фронтам есть: на Авдеевском направлении, на Марьинском направлении и на Угледарском направлении», — сказал он.

При этом украинские войска пока находятся слишком близко к городам республики, от ударов ВСУ страдают жители населённых пунктов, в том числе Донецка, Горловки и Ясиноватой, отметил Пушилин.

«И говорить сейчас, к сожалению, что происходит снижение количества обстрелов, увы, не приходится», — цитирует его РИА Новости.

Накануне он сообщил, что у российских военных есть определённые успехи на Павловском и Угледарском направлениях.