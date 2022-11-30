Пушилин заявил, что взятие Дзержинска и Артёмовска позволит выйти на Краматорск
- РИА Новости
Он подчеркнул, что на Артёмовском направлении идут продолжительные бои с учётом переброски резервов ВСУ, в особенности с Херсонского направления. При этом, по словам Пушилина, в скорой перспективе можно сказать об оперативном окружении Артёмовска.
«Сейчас подразделения направляются в сторону Дзержинска. Это перспективное направление, которое также позволит уже с нескольких сторон после освобождения Артёмовска выходить непосредственно уже на Краматорское направление», — цитирует его ТАСС.
Ранее сообщалось, что российские войска полностью освободили Андреевку в Донецкой Народной Республике.
По словам Пушилина, освобождение населённых пунктов Андреевка, Курдюмовка и Перше Травня позволяет полностью отрезать ВСУ от путей снабжения.