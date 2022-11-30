Пушилин заявил, что взятие Дзержинска и Артёмовска позволит выйти на Краматорск

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Освобождение Дзержинска и Артёмовска откроет дорогу на краматорское направление, заявил в эфире телеканала «Россия 24» врио главы ДНР Денис Пушилин.
Пушилин заявил, что взятие Дзержинска и Артёмовска позволит выйти на Краматорск
  • РИА Новости

Он подчеркнул, что на Артёмовском направлении идут продолжительные бои с учётом переброски резервов ВСУ, в особенности с Херсонского направления. При этом, по словам Пушилина, в скорой перспективе можно сказать об оперативном окружении Артёмовска.

«Сейчас подразделения направляются в сторону Дзержинска. Это перспективное направление, которое также позволит уже с нескольких сторон после освобождения Артёмовска выходить непосредственно уже на Краматорское направление», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что российские войска полностью освободили Андреевку в Донецкой Народной Республике.

По словам Пушилина, освобождение населённых пунктов Андреевка, Курдюмовка и Перше Травня позволяет полностью отрезать ВСУ от путей снабжения.

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