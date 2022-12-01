Пушилин: российские подразделения сжимают кольцо вокруг Авдеевки в ДНР

Короткая ссылка
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что российские подразделения сжимают кольцо вокруг Авдеевки в ДНР.
Пушилин: российские подразделения сжимают кольцо вокруг Авдеевки в ДНР
  • РИА Новости

Об этом он проинформировал в своём Telegram-канале. 

«Наши подразделения продолжают продвигаться, в том числе сжимая кольцо вокруг Авдеевки», — сказал врио руководителя республики.

Авдеевка находится под контролем украинских войск.

Советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что Вооружённые силы Украины совершенно не берегут живую силу.

Гагин также рассказал, что «вся линия фронта практически везде пристреляна» и техника или живая сила ВСУ при появлении уничтожается прицельным огнём российской артиллерии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить