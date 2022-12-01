Пушилин: российские подразделения сжимают кольцо вокруг Авдеевки в ДНР

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что российские подразделения сжимают кольцо вокруг Авдеевки в ДНР.

Об этом он проинформировал в своём Telegram-канале.

«Наши подразделения продолжают продвигаться, в том числе сжимая кольцо вокруг Авдеевки», — сказал врио руководителя республики.

Авдеевка находится под контролем украинских войск.

Советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что Вооружённые силы Украины совершенно не берегут живую силу.

Гагин также рассказал, что «вся линия фронта практически везде пристреляна» и техника или живая сила ВСУ при появлении уничтожается прицельным огнём российской артиллерии.