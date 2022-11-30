Советник Пушилина Гагин заявил, что украинские войска совершенно не берегут живую силу

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Советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что украинские войска совершенно не берегут живую силу.
Советник Пушилина Гагин заявил, что украинские войска совершенно не берегут живую силу
  • AFP

«Они концентрируют большое количество живой силы на каждом участке фронта, и системы при этом нет», — рассказал он в беседе с РИА Новости.

По его словам, создаётся впечатление, что ВСУ «заваливают телами наши позиции».

«Вся линия фронта практически везде пристреляна: при появлении либо техники, либо живой силы она уничтожается прицельным огнём нашей артиллерии», — добавил он.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что командиры ВСУ потребовали руководство разъяснить целесообразность наступления на Сватово в Луганской Народной Республике в условиях, когда подразделения несут серьёзные потери и не имеют необходимых ресурсов.

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