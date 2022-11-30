Марочко заявил, что командиры ВСУ считают необоснованными атаки на Сватово

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Командиры ВСУ потребовали руководство разъяснить целесообразность наступления на Сватово в Луганской Народной Республике (ЛНР) в условиях, когда подразделения несут серьёзные потери и не имеют необходимых ресурсов.
Марочко заявил, что командиры ВСУ считают необоснованными атаки на Сватово
  • РИА Новости

Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Постоянные потери, недостаточное количество боеприпасов, материальных средств, вооружения и техники для выполнения боевого распоряжения по взятию под контроль Сватова вынудили командиров штурмовых подразделений написать рапорты вышестоящему руководству», — цитирует его ТАСС.

Марочко уточнил, что в рапортах военные просят разъяснить и обосновать расчёт сил и средств при планировании операции, а также целесообразность дальнейших наступательных действий.

Ранее Марочко сообщил об отражении попытки наступления украинских войск в направлении Сватова.

В представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что мирная жительница погибла в Сватове в результате удара боевиков ВСУ.

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