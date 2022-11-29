В ЛНР отразили попытку наступления украинских военных в направлении Сватова

Народная милиция ЛНР отразила попытку наступления украинских войск в направлении Сватова.

Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Вооружённые формирования Украины пытаются активизировать действия наступательного характера в направлении населённого пункта Сватово», — цитирует его РИА Новости.

Марочко рассказал, что за сутки ротно-тактические группы ВСУ пытались прорвать линию обороны с трёх направлений, все атаки были отражены.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ЛНР за сутки уничтожены около 80 военных Украины, сорваны две попытки наступления.

Также сообщалось, что ВСУ пытались силами четырёх ротных тактических групп контратаковать на Артёмовском направлении, но были остановлены.