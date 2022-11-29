Узнать больше

В ЛНР отразили попытку наступления украинских военных в направлении Сватова

Короткая ссылка
Народная милиция ЛНР отразила попытку наступления украинских войск в направлении Сватова.
В ЛНР отразили попытку наступления украинских военных в направлении Сватова
  • РИА Новости

Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Вооружённые формирования Украины пытаются активизировать действия наступательного характера в направлении населённого пункта Сватово», — цитирует его РИА Новости.

Марочко рассказал, что за сутки ротно-тактические группы ВСУ пытались прорвать линию обороны с трёх направлений, все атаки были отражены.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ЛНР за сутки уничтожены около 80 военных Украины, сорваны две попытки наступления.

Также сообщалось, что ВСУ пытались силами четырёх ротных тактических групп контратаковать на Артёмовском направлении, но были остановлены.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить