В ЛНР отразили попытку наступления украинских военных в направлении Сватова
- РИА Новости
Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
«Вооружённые формирования Украины пытаются активизировать действия наступательного характера в направлении населённого пункта Сватово», — цитирует его РИА Новости.
Марочко рассказал, что за сутки ротно-тактические группы ВСУ пытались прорвать линию обороны с трёх направлений, все атаки были отражены.
Ранее в Минобороны сообщили, что в ЛНР за сутки уничтожены около 80 военных Украины, сорваны две попытки наступления.
Также сообщалось, что ВСУ пытались силами четырёх ротных тактических групп контратаковать на Артёмовском направлении, но были остановлены.