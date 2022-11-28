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Армия России остановила попытки ВСУ контратаковать на Артёмовском направлении в ДНР

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Украинская армия пыталась силами четырёх ротных тактических групп контратаковать на Артёмовском направлении, военные были остановлены и рассеяны, заявило Министерство обороны России.
Армия России остановила попытки ВСУ контратаковать на Артёмовском направлении в ДНР
  • РИА Новости

Как уточнило ведомство, противник пытался контратаковать в направлении Белогоровки, Бахмутского, Яковлевки и Иванграда (ДНР), чтобы остановить наступление российской армии.

«Нанесением комплексного огневого поражения подразделения ВСУ были остановлены и рассеяны. Уничтожено до 80 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, два пикапа и автомобиль», — говорится в сводке.

Американская газета The New York Times отмечала, что украинские военные несут значительные потери в боях под Артёмовском в ДНР.

Как сообщил 23 ноября помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв, на Артёмовском направлении наблюдается крайне высокая интенсивность боевых действий.

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