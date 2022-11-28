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Минобороны России сообщило об уничтожении около 80 украинских военных в ЛНР

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В ЛНР за сутки уничтожено около 80 военных Украины, сорваны две попытки наступления, сообщили в Минобороны России.
Минобороны России сообщило об уничтожении около 80 украинских военных в ЛНР
  • РИА Новости

По данным ведомства, на Купянском направлении уничтожено более 50 украинских военнослужащих.

На Красно-Лиманском направлении, отметили в министерстве, в районе Серебрянского лесничества ЛНР огнём российской артиллерии нанесено поражение двум ротным тактическим группам Украины, уничтожено более 30 украинских военнослужащих.

Ранее сообщалось, что ВСУ пытались силами четырёх ротных тактических групп контратаковать на Артёмовском направлении, но были остановлены.

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