Росгвардия нашла документы, свидетельствующие о плохом моральном состоянии ВСУ

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В Херсонской области Росгвардия нашла документы, свидетельствующие о моральном разложении в рядах украинских военных. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Речь идёт в том числе о том, что морально-психологическое состояние личного состава подразделения ВСУ было признано неудовлетворительным.

Документы с детальным анализом состояния украинских военных обнаружили в захваченном архиве ВСУ, пишет РИА Новости.

В одном из документов сказано, что «морально-психологическое состояние личного состава подразделения неудовлетворительное».

Так, например, военнослужащие «пребывают в угнетённом состоянии», среди них возникают конфликтные ситуации.

Одной из причин, которая влияет на их состояние, является «неудовлетворительный подбор личного состава», говорится в документе, который цитирует агентство.

Кроме того, не налажена система межличностных отношений между офицерами и сержантами роты ВСУ, говорится в релизе.

Советник врио главы ДНР Ян Гагин ранее заявил, что Вооружённые силы Украины совершенно не берегут живую силу.

Как отмечал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, бойцы ВСУ под Харьковом сбрасывают в реку тела сослуживцев, чтобы скрыть реальные потери в своих рядах.

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