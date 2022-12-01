Разведка ВСУ в последнее время функционирует крайне плохо как из-за погодных условий, так и благодаря усилиям российских военных.

Об этом в стриме RT «Летучка» сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

По его словам, разведка ВСУ «в последнее время работает крайне плохо».

«Это связано с тем, что в основном они получают данные с Запада — спутниковые снимки и прочую разведывательную информацию. Однако сейчас из-за низкой облачности крайне неблагоприятные условия для работы разведки спутниковых систем, беспилотных летательных аппаратов», — отметил он.

Марочко также отметил, что российские военные специалисты «делают всё, что возможно, чтобы у Запада и украинских войск было как можно меньше разведданных».

Ранее советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что ВСУ совершенно не берегут живую силу.

Сотрудник Университета обороны Брно Зденек Петраш в интервью iDNES выразил мнение, что ВСУ «потеряли инициативу» на поле боя из-за истощения запасов вооружений.

Британский наёмник Шариф в интервью Bild сообщил, что у ВСУ есть проблемы со снабжением.