В Народной милиции ЛНР рассказали о низкой результативности разведки ВСУ
- AP
- © Roman Chop
Об этом в стриме RT «Летучка» сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.
По его словам, разведка ВСУ «в последнее время работает крайне плохо».
«Это связано с тем, что в основном они получают данные с Запада — спутниковые снимки и прочую разведывательную информацию. Однако сейчас из-за низкой облачности крайне неблагоприятные условия для работы разведки спутниковых систем, беспилотных летательных аппаратов», — отметил он.
Марочко также отметил, что российские военные специалисты «делают всё, что возможно, чтобы у Запада и украинских войск было как можно меньше разведданных».
Ранее советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что ВСУ совершенно не берегут живую силу.
Сотрудник Университета обороны Брно Зденек Петраш в интервью iDNES выразил мнение, что ВСУ «потеряли инициативу» на поле боя из-за истощения запасов вооружений.
Британский наёмник Шариф в интервью Bild сообщил, что у ВСУ есть проблемы со снабжением.