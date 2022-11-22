iDNES: ВСУ потеряли инициативу из-за дефицита боеприпасов
Он отметил, что Киев израсходовал «слишком много оружия» и материальных средств за последние месяцы.
«Причина — в большой усталости войск, а также нехватке оружия и боеприпасов. Прежде всего, речь идёт о боеприпасах для артиллерии и ракетных войск», — сказал эксперт.
Петраш добавил, что Украина ждёт помощи «из-за рубежа».
18 ноября издание Der Spiegel сообщило, что у армии Украины возникли «неожиданные проблемы» с переданными Германией 14 гаубицами Panzerhaubitze 2000. Трудности связаны с «вопиющей нехваткой» запчастей к ним.
20 ноября советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк обратился к западным странам с просьбой поставить большое количество вооружений.