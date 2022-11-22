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iDNES: ВСУ потеряли инициативу из-за дефицита боеприпасов

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Сотрудник Университета обороны Брно Зденек Петраш в интервью iDNES выразил мнение, что ВСУ «потеряли инициативу» на поле боя из-за истощения запасов вооружений.

Он отметил, что Киев израсходовал «слишком много оружия» и материальных средств за последние месяцы.

«Причина — в большой усталости войск, а также нехватке оружия и боеприпасов. Прежде всего, речь идёт о боеприпасах для артиллерии и ракетных войск», — сказал эксперт.

Петраш добавил, что Украина ждёт помощи «из-за рубежа».

18 ноября издание Der Spiegel сообщило, что у армии Украины возникли «неожиданные проблемы» с переданными Германией 14 гаубицами Panzerhaubitze 2000. Трудности связаны с «вопиющей нехваткой» запчастей к ним.

20 ноября советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк обратился к западным странам с просьбой поставить большое количество вооружений.

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