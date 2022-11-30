ЕК удалила из заявления фон дер Ляйен информацию о 100 тысячах погибших украинских военных

Европейская комиссия удалила из письменного и видеозаявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен данные по числу погибших на Украине военных и гражданских с момента начала спецоперации.

В заявлении главы ЕК говорилось, что, по её данным, «свыше 100 тыс. украинских военных и более 20 тыс. гражданских лиц погибли» с начала спецоперации.

Официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант, комментируя ситуацию, заявила, что была допущена «неточность».

По её словам, оценка, которая была использована в заявлении фон дер Ляйен, основана на «данных внешних источников», а речь идёт как об убитых, так и о раненых.