ЕК удалила из заявления фон дер Ляйен информацию о 100 тысячах погибших украинских военных
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В заявлении главы ЕК говорилось, что, по её данным, «свыше 100 тыс. украинских военных и более 20 тыс. гражданских лиц погибли» с начала спецоперации.
Официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант, комментируя ситуацию, заявила, что была допущена «неточность».
По её словам, оценка, которая была использована в заявлении фон дер Ляйен, основана на «данных внешних источников», а речь идёт как об убитых, так и о раненых.