Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко рассказал о репрессиях СБУ в подконтрольных Киеву сёлах ЛНР.

«В населённых пунктах Невский и Макеевка, оккупированная часть ЛНР, идут массовые репрессии», — сказал он РИА Новости.

Марочко отметил, что СБУ арестовывает мирных граждан даже за получение гуманитарной помощи от российской стороны или же за наличие родственников на территории ЛНР и других российских регионов.

Ранее Марочко заявил, что разведка сообщает о росте числа дезертиров среди боевиков ВСУ из-за заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, назвавшей число потерь украинских войск за последние девять месяцев.