Марочко заявил о росте числа дезертиров среди боевиков ВСУ из-за заявления главы ЕК
- Legion-Media
Как сообщает ТАСС, он отметил, что цифры, названные главой ЕК, крайне негативно отразились на морально-психологическом состоянии войск Украины.
«Возросло количество саботажей, самовольного оставления позиций, пререканий с командованием и неуставных взаимоотношений. Также увеличилось (число. — RT) фактов употребления наркотических и алкогольных веществ. Ещё отмечается резкий рост социального напряжения в украинском обществе», — сказал Марочко.
Он также добавил, что родственники украинских боевиков, несмотря на угрозы ареста, начали «штурмовать» военкоматы в своих городах.
30 ноября Европейская комиссия удалила из письменного и видеозаявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен данные по числу погибших на Украине военных и гражданских с момента начала спецоперации.
В заявлении главы ЕК говорилось, что, по её данным, «свыше 100 тыс. украинских военных и более 20 тыс. гражданских лиц погибли» с начала спецоперации.