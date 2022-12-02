Марочко заявил о росте числа дезертиров среди боевиков ВСУ из-за заявления главы ЕК

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Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что разведка сообщает о росте числа дезертиров среди боевиков ВСУ из-за заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, назвавшей число потерь украинских войск за последние девять месяцев.
Марочко заявил о росте числа дезертиров среди боевиков ВСУ из-за заявления главы ЕК
  • Legion-Media

Как сообщает ТАСС, он отметил, что цифры, названные главой ЕК, крайне негативно отразились на морально-психологическом состоянии войск Украины.

«Возросло количество саботажей, самовольного оставления позиций, пререканий с командованием и неуставных взаимоотношений. Также увеличилось (число. — RT) фактов употребления наркотических и алкогольных веществ. Ещё отмечается резкий рост социального напряжения в украинском обществе», — сказал Марочко.

Он также добавил, что родственники украинских боевиков, несмотря на угрозы ареста, начали «штурмовать» военкоматы в своих городах.

30 ноября Европейская комиссия удалила из письменного и видеозаявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен данные по числу погибших на Украине военных и гражданских с момента начала спецоперации.

В заявлении главы ЕК говорилось, что, по её данным, «свыше 100 тыс. украинских военных и более 20 тыс. гражданских лиц погибли» с начала спецоперации.

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