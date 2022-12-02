Марочко заявил о росте числа дезертиров среди боевиков ВСУ из-за заявления главы ЕК

Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что разведка сообщает о росте числа дезертиров среди боевиков ВСУ из-за заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, назвавшей число потерь украинских войск за последние девять месяцев.

Как сообщает ТАСС, он отметил, что цифры, названные главой ЕК, крайне негативно отразились на морально-психологическом состоянии войск Украины.

«Возросло количество саботажей, самовольного оставления позиций, пререканий с командованием и неуставных взаимоотношений. Также увеличилось (число. — RT) фактов употребления наркотических и алкогольных веществ. Ещё отмечается резкий рост социального напряжения в украинском обществе», — сказал Марочко.

Он также добавил, что родственники украинских боевиков, несмотря на угрозы ареста, начали «штурмовать» военкоматы в своих городах.

30 ноября Европейская комиссия удалила из письменного и видеозаявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен данные по числу погибших на Украине военных и гражданских с момента начала спецоперации.

В заявлении главы ЕК говорилось, что, по её данным, «свыше 100 тыс. украинских военных и более 20 тыс. гражданских лиц погибли» с начала спецоперации.