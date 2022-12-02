Рогов: ВС России ударили по расположению ВСУ в южной части пригорода Запорожья

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Председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что российские военные нанесли удар по расположению ВСУ в южной части пригорода Запорожья.
Рогов: ВС России ударили по расположению ВСУ в южной части пригорода Запорожья
  • РИА Новости

«Уничтожено административное здание в южном пригороде Запорожья, где находилось расположение боевиков Зеленского», — передаёт его слова РИА Новости.

Рогов отметил, что прямым попаданием уничтожена одна из подстанций в самом Запорожье.

Информация о последствиях удара уточняется.

Ранее Рогов сообщил, что попытка украинских военных перейти в наступление в районе города Орехова в Запорожской области сорвана.

Кроме того, в Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили три склада вооружения и боеприпасов ВСУ.

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