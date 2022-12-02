Рогов: ВС России ударили по расположению ВСУ в южной части пригорода Запорожья
- РИА Новости
«Уничтожено административное здание в южном пригороде Запорожья, где находилось расположение боевиков Зеленского», — передаёт его слова РИА Новости.
Рогов отметил, что прямым попаданием уничтожена одна из подстанций в самом Запорожье.
Информация о последствиях удара уточняется.
Ранее Рогов сообщил, что попытка украинских военных перейти в наступление в районе города Орехова в Запорожской области сорвана.
Кроме того, в Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили три склада вооружения и боеприпасов ВСУ.