Председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что российские военные нанесли удар по расположению ВСУ в южной части пригорода Запорожья.

«Уничтожено административное здание в южном пригороде Запорожья, где находилось расположение боевиков Зеленского», — передаёт его слова РИА Новости.

Рогов отметил, что прямым попаданием уничтожена одна из подстанций в самом Запорожье.

Информация о последствиях удара уточняется.

Ранее Рогов сообщил, что попытка украинских военных перейти в наступление в районе города Орехова в Запорожской области сорвана.

Кроме того, в Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили три склада вооружения и боеприпасов ВСУ.