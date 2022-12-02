Балицкий назвал ложной информацию украинских СМИ о заходе ВСУ в Пологи Запорожской области

Короткая ссылка
Информация украинских СМИ о заходе ВСУ в город Пологи Запорожской области является ложной. Об этом заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
Балицкий назвал ложной информацию украинских СМИ о заходе ВСУ в Пологи Запорожской области
  • РИА Новости

По его словам, фейками также являются заявления о якобы эвакуации администраций и жителей из Михайловки и Васильевки и проблемах с электричеством и водой в Запорожской области.

«Надеюсь, всем понятно, что это фантазии пропагандистской машины Киева, работающей с единой целью — внести дестабилизацию в нашу мирную жизнь, посеять панику и одурачить своих же военных, которых их иностранные кураторы ежедневно посылают на смерть», — написал Балицкий в Telegram.

Ранее власти Энергодара назвали фейками сообщения о планах России покинуть Запорожскую АЭС.

В октябре стало известно, что сотрудники Генпрокуратуры совместно с ФСБ и МВД пресекли деятельность около 900 информационных ресурсов, на которых распространялись недостоверные данные о ходе специальной военной операции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить