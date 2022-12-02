Балицкий назвал ложной информацию украинских СМИ о заходе ВСУ в Пологи Запорожской области

Информация украинских СМИ о заходе ВСУ в город Пологи Запорожской области является ложной. Об этом заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

По его словам, фейками также являются заявления о якобы эвакуации администраций и жителей из Михайловки и Васильевки и проблемах с электричеством и водой в Запорожской области.

«Надеюсь, всем понятно, что это фантазии пропагандистской машины Киева, работающей с единой целью — внести дестабилизацию в нашу мирную жизнь, посеять панику и одурачить своих же военных, которых их иностранные кураторы ежедневно посылают на смерть», — написал Балицкий в Telegram.

Ранее власти Энергодара назвали фейками сообщения о планах России покинуть Запорожскую АЭС.

В октябре стало известно, что сотрудники Генпрокуратуры совместно с ФСБ и МВД пресекли деятельность около 900 информационных ресурсов, на которых распространялись недостоверные данные о ходе специальной военной операции.