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Власти Энергодара назвали фейками сообщения о планах России покинуть Запорожскую АЭС

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В администрации Энергодара заявили, что Запорожская АЭС остаётся под контролем России.
Власти Энергодара назвали фейками сообщения о планах России покинуть Запорожскую АЭС
  • РИА Новости

«СМИ активно распространяют фейки о том, что Россия якобы планирует выход из Энергодара и оставление ЗАЭС. Данная информация не соответствует действительности», — приводит Интерфакс сообщение администрации города.

Ранее сообщалось, что эксперты Международного агентства по атомной энергии осмотрели состояние пострадавшей от обстрелов Запорожской АЭС и заявили о значительных повреждениях на станции.

В конце ноября в «Росатоме» проинформировали о начале работ по восстановлению открытого распределительного устройства Запорожской ТЭС для создания резервного источника энергоснабжения Запорожской АЭС.

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