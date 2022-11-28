Власти Энергодара назвали фейками сообщения о планах России покинуть Запорожскую АЭС

В администрации Энергодара заявили, что Запорожская АЭС остаётся под контролем России.

«СМИ активно распространяют фейки о том, что Россия якобы планирует выход из Энергодара и оставление ЗАЭС. Данная информация не соответствует действительности», — приводит Интерфакс сообщение администрации города.

Ранее сообщалось, что эксперты Международного агентства по атомной энергии осмотрели состояние пострадавшей от обстрелов Запорожской АЭС и заявили о значительных повреждениях на станции.

В конце ноября в «Росатоме» проинформировали о начале работ по восстановлению открытого распределительного устройства Запорожской ТЭС для создания резервного источника энергоснабжения Запорожской АЭС.