«Росатом» приступил к созданию резервного источника энергоснабжения Запорожской АЭС
- РИА Новости
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«С учётом огромного значения резерва энергоснабжения для ядерной безопасности Запорожской АЭС... мы приняли решение, несмотря на непосредственную угрозу жизни занятого на этих работах персонала, приступить к восстановлению открытого распределительного устройства Запорожской ТЭС», — заявили в «Росатоме».
Ранее в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили, что Запорожская АЭС вновь отключилась от внешнего электроснабжения и в данный момент работает за счёт своих аварийных дизель-генераторов.
Глава корпорации Алексей Лихачёв отметил, что риск аварии на Запорожской АЭС будет возрастать, если не обеспечить альтернативное снабжение станции электроэнергией на фоне разрушений ЛЭП.