«Росатом» приступил к созданию резервного источника энергоснабжения Запорожской АЭС

В «Росатоме» сообщили о начале работ по восстановлению открытого распределительного устройства Запорожской ТЭС для создания резервного источника энергоснабжения Запорожской АЭС.

«С учётом огромного значения резерва энергоснабжения для ядерной безопасности Запорожской АЭС... мы приняли решение, несмотря на непосредственную угрозу жизни занятого на этих работах персонала, приступить к восстановлению открытого распределительного устройства Запорожской ТЭС», — заявили в «Росатоме».

Ранее в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили, что Запорожская АЭС вновь отключилась от внешнего электроснабжения и в данный момент работает за счёт своих аварийных дизель-генераторов.

Глава корпорации Алексей Лихачёв отметил, что риск аварии на Запорожской АЭС будет возрастать, если не обеспечить альтернативное снабжение станции электроэнергией на фоне разрушений ЛЭП.