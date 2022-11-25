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«Росатом» приступил к созданию резервного источника энергоснабжения Запорожской АЭС

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В «Росатоме» сообщили о начале работ по восстановлению открытого распределительного устройства Запорожской ТЭС для создания резервного источника энергоснабжения Запорожской АЭС.
«Росатом» приступил к созданию резервного источника энергоснабжения Запорожской АЭС
  • РИА Новости
  • © Алексей Куденко

«С учётом огромного значения резерва энергоснабжения для ядерной безопасности Запорожской АЭС... мы приняли решение, несмотря на непосредственную угрозу жизни занятого на этих работах персонала, приступить к восстановлению открытого распределительного устройства Запорожской ТЭС», — заявили в «Росатоме».

Ранее в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили, что Запорожская АЭС вновь отключилась от внешнего электроснабжения и в данный момент работает за счёт своих аварийных дизель-генераторов.

Глава корпорации Алексей Лихачёв отметил, что риск аварии на Запорожской АЭС будет возрастать, если не обеспечить альтернативное снабжение станции электроэнергией на фоне разрушений ЛЭП.

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