Лихачёв предупредил о рисках аварии на ЗАЭС в случае перебоев с электричеством

Глава «Росатома» Алексей Лихачёв заявил, что риск аварии на Запорожской АЭС будет возрастать, если не обеспечить альтернативное снабжение станции электроэнергией на фоне разрушений ЛЭП.

«Первая и главная задача — дать альтернативную возможность электроснабжения станции, независимо от военных действий. Эта задача должна быть решена днями. Иначе, как информировали МАГАТЭ и мировому сообществу докладывали, в случае неустойчивого снабжения риск аварии будет возрастать», — цитирует его ТАСС.

Ранее в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили, что Запорожская АЭС вновь отключилась от внешнего электроснабжения и в данный момент работает за счёт своих аварийных дизель-генераторов.