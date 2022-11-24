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Лихачёв предупредил о рисках аварии на ЗАЭС в случае перебоев с электричеством

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Глава «Росатома» Алексей Лихачёв заявил, что риск аварии на Запорожской АЭС будет возрастать, если не обеспечить альтернативное снабжение станции электроэнергией на фоне разрушений ЛЭП.
Лихачёв предупредил о рисках аварии на ЗАЭС в случае перебоев с электричеством
  • AP
  • © Leo Correa

«Первая и главная задача — дать альтернативную возможность электроснабжения станции, независимо от военных действий. Эта задача должна быть решена днями. Иначе, как информировали МАГАТЭ и мировому сообществу докладывали, в случае неустойчивого снабжения риск аварии будет возрастать», — цитирует его ТАСС.

Ранее в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили, что Запорожская АЭС вновь отключилась от внешнего электроснабжения и в данный момент работает за счёт своих аварийных дизель-генераторов.

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