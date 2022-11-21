Эксперты МАГАТЭ заявили о значительных повреждениях на ЗАЭС после осмотра станции

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) осмотрели состояние пострадавшей от обстрелов Запорожской АЭС и сообщили о значительных повреждениях на станции.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление агентства.

Отмечается, что угроза ядерной безопасности после осмотра не зафиксирована. Тем не менее, говорится в заявлении, «эксперты МАГАТЭ вновь наблюдали значительные повреждения на территории Запорожской АЭС».

В частности, речь идёт о повреждении резервуаров для хранения конденсата, а также главной дороги вдоль реакторов после нанесения ракетных ударов.

Кроме того, в результате попадания осколков пострадал трубопровод, который проводил сжатый воздух.

20 ноября советник генерального директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа сообщил, что украинские военные подвергли массированному артиллерийскому обстрелу Запорожскую АЭС.

Повреждения получили стратегические объекты.

После этого гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси потребовал немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС, «кто бы ни стоял за этим».