РИА Новости: Украина готовит провокацию по срыву экспорта российского аммиака

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Украинские власти намерены провести провокацию, направленную на срыв инициативы ООН по возобновлению транзита аммиака по трубопроводу Тольятти — Одесса. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на военно-дипломатический источник.
РИА Новости: Украина готовит провокацию по срыву экспорта российского аммиака
  • РИА Новости

«По информации, подтверждённой по нескольким каналам, киевским режимом готовится резонансная провокация, направленная на срыв инициативы ООН по возобновлению транзита аммиака по трубопроводу Тольятти (Россия) — Одесса (Украина)», — заявил он.

По словам источника, на территории Одесского припортового завода планируют совершить подрывы с целью обвинить в этом Россию.

Ранее офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил о подготовке Киевом провокации в Одессе для отвлечения внимания от потерь.

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