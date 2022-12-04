РИА Новости: Украина готовит провокацию по срыву экспорта российского аммиака

Украинские власти намерены провести провокацию, направленную на срыв инициативы ООН по возобновлению транзита аммиака по трубопроводу Тольятти — Одесса. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на военно-дипломатический источник.

РИА Новости

«По информации, подтверждённой по нескольким каналам, киевским режимом готовится резонансная провокация, направленная на срыв инициативы ООН по возобновлению транзита аммиака по трубопроводу Тольятти (Россия) — Одесса (Украина)», — заявил он. По словам источника, на территории Одесского припортового завода планируют совершить подрывы с целью обвинить в этом Россию. Ранее офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил о подготовке Киевом провокации в Одессе для отвлечения внимания от потерь.