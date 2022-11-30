Марочко: Киев готовит провокацию в Одессе для отвлечения внимания от потерь

Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил о подготовке Киевом провокации в Одессе для отвлечения внимания от потерь.

«Для отвлечения внимания от провалов в Донбассе и катастрофических потерь Киев готовит очередную провокацию на юге Украины», — написал он в Telegram-канале.

Марочко заявил, что украинское командование рассматривает возможность проведения диверсий на Одесском припортовом заводе.

По его словам, речь идёт о подрыве хранилищ химической продукции.

Он добавил, что в дальнейшем Киев планирует обвинить Россию в создании техногенной катастрофы.

Ранее взятый в плен военнослужащий ВСУ Павел Ткачук рассказал, что украинское командование планировало забросить диверсионно-разведывательные группы в Белгородскую, Курскую и Брянскую области с целью нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры в этих регионах.