Военнопленный: Киев планировал диверсии на объектах гражданской инфраструктуры России
- AP
- © LIBKOS
По его словам, которые приводит РИА Новости, своей целью ДРГ поставили захождение в приграничные с Украиной территории России на военной технике с российскими опознавательными знаками.
2 ноября ФСБ России сообщила о предотвращении диверсии украинских спецслужб на объекте энергетической инфраструктуры в Крыму.
Был задержан гражданин Украины, у которого изъяли три взрывных устройства фугасного типа и схему расположения опор ЛЭП в одном из районов полуострова.