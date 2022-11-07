Военнопленный: Киев планировал диверсии на объектах гражданской инфраструктуры России

Украинское командование планировало забросить диверсионно-разведывательные группы в Белгородскую, Курскую и Брянскую области с целью нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры в этих регионах. Об этом сообщил взятый в плен военнослужащий ВСУ Павел Ткачук.

По его словам, которые приводит РИА Новости, своей целью ДРГ поставили захождение в приграничные с Украиной территории России на военной технике с российскими опознавательными знаками.

2 ноября ФСБ России сообщила о предотвращении диверсии украинских спецслужб на объекте энергетической инфраструктуры в Крыму.

Был задержан гражданин Украины, у которого изъяли три взрывных устройства фугасного типа и схему расположения опор ЛЭП в одном из районов полуострова.