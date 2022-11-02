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ФСБ предотвратила диверсию украинских спецслужб на объекте энергетики Крыма

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ФСБ России сообщила о предотвращении диверсии украинских спецслужб на объекте энергетической инфраструктуры в Крыму.
ФСБ предотвратила диверсию украинских спецслужб на объекте энергетики Крыма
  • РИА Новости

«Предотвращена диверсия, планировавшаяся украинскими спецслужбами, на объекте энергетической инфраструктуры в республике Крым», — говорится в сообщении.

Был задержан гражданин Украины, у которого изъяли три взрывных устройства фугасного типа и схему расположения опор ЛЭП в одном из районов полуострова.

Возбуждено дело по статьям «Приготовление к диверсии» и «Незаконный оборот взрывчатых веществ» УК России.

Ранее в ЦОС ФСБ России сообщили о ликвидации террористов, которые планировали подорвать мост в районе станицы Солдатской.

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