ФСБ предотвратила диверсию украинских спецслужб на объекте энергетики Крыма
- РИА Новости
«Предотвращена диверсия, планировавшаяся украинскими спецслужбами, на объекте энергетической инфраструктуры в республике Крым», — говорится в сообщении.
Был задержан гражданин Украины, у которого изъяли три взрывных устройства фугасного типа и схему расположения опор ЛЭП в одном из районов полуострова.
Возбуждено дело по статьям «Приготовление к диверсии» и «Незаконный оборот взрывчатых веществ» УК России.
Ранее в ЦОС ФСБ России сообщили о ликвидации террористов, которые планировали подорвать мост в районе станицы Солдатской.