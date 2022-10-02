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ФСБ ликвидировала планировавших взорвать мост в Кабардино-Балкарии террористов

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В ЦОС ФСБ России сообщили о ликвидации террористов, которые планировали подорвать мост в районе станицы Солдатской.
ФСБ ликвидировала планировавших взорвать мост в Кабардино-Балкарии террористов
  • РИА Новости

«Предотвращён диверсионно-террористический акт на объектах транспортной инфраструктуры Кабардино-Балкарской Республики», — говорится в сообщении.

Вблизи железнодорожного моста через канал имени В.И. Ленина в районе станицы Солдатской Прохладненского района КБР были обнаружены двое вооружённых террористов, которые устанавливали взрывное устройство под железнодорожным полотном. Террористы были нейтрализованы.

Кроме того, был задержан сообщник террористов.

Ранее ФСБ задержала подозреваемого в диверсии на железной дороге в Свердловской области.

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