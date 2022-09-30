ФСБ задержала подозреваемого в диверсии на железной дороге в Свердловской области

Подозреваемый в подготовке диверсии задержан сотрудниками управления ФСБ и ГУ МВД по Свердловской области.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления, возбуждено уголовное дело.

По имеющимся данным, мужчина на перегоне «Реж — Стриганово» Свердловской железной дороги установил устройство, которое могло привести к сходу подвижного состава с пути.

В апреле сообщалось, что в Белгороде задержаны двое россиян, готовившие диверсию на объекте транспорта.

22 сентября ФСБ России предотвратила попытку теракта украинских спецслужб на объекте нефтегазового комплекса, поставляющем энергоносители в Турцию и Европу.