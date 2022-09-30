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ФСБ задержала подозреваемого в диверсии на железной дороге в Свердловской области

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Подозреваемый в подготовке диверсии задержан сотрудниками управления ФСБ и ГУ МВД по Свердловской области.
ФСБ задержала подозреваемого в диверсии на железной дороге в Свердловской области
  • РИА Новости

Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления, возбуждено уголовное дело.

По имеющимся данным, мужчина на перегоне «Реж — Стриганово» Свердловской железной дороги установил устройство, которое могло привести к сходу подвижного состава с пути.

В апреле сообщалось, что в Белгороде задержаны двое россиян, готовившие диверсию на объекте транспорта.

22 сентября ФСБ России предотвратила попытку теракта украинских спецслужб на объекте нефтегазового комплекса, поставляющем энергоносители в Турцию и Европу.

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