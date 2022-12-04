Украинские военнопленные рассказали, зачем их заставляли рыть много окопов

Украинские военнопленные заявили, что бойцов заставляли рыть много окопов, чтобы с воздуха создать иллюзию множества позиций и большого числа военнослужащих.

«Окапывали Сумскую область, чтобы с воздуха было видно, что очень много позиций... Это командиры говорили. А там, где мы были — не было никого», — заявил РИА Новости военнопленный Сергей Грицай.

По его словам, соответствующую задачу поставил полковник ВСУ Козлов.

Ранее попавшие в ВСУ по мобилизации и оказавшиеся в плену рассказали, что их почти не обучали военному делу перед отправкой на фронт — подготовка заключалась в паре выездов на полигон.