Украинские военнопленные рассказали, зачем их заставляли рыть много окопов
«Окапывали Сумскую область, чтобы с воздуха было видно, что очень много позиций... Это командиры говорили. А там, где мы были — не было никого», — заявил РИА Новости военнопленный Сергей Грицай.
По его словам, соответствующую задачу поставил полковник ВСУ Козлов.
Ранее попавшие в ВСУ по мобилизации и оказавшиеся в плену рассказали, что их почти не обучали военному делу перед отправкой на фронт — подготовка заключалась в паре выездов на полигон.