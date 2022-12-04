Пленные мобилизованные в ВСУ рассказали, что их почти не обучали перед отправкой на фронт

Попавшие в ВСУ по мобилизации, оказавшиеся в плену, рассказали, что их почти не обучали военному делу перед отправкой на фронт — подготовка заключается в паре выездов на полигон.

«Я на должности повара, я постоянно готовил, за полгода я только 11 патронов настрелял… Я один раз ездил (на стрельбы. — RT), второй раз я не ездил, а они (сослуживцы. — RT) второй раз тоже в районе 10 патронов выстрелили. Всё это за полгода», — заявил РИА Новости пленный мобилизованный из города Сумы Максим Писарев.

По его словам, за полгода службы по мобилизации он и сослуживцы занимались подготовкой окопов, навыки ведения боевых действий отсутсвуют.

Ещё один собеседник издания Олег Попов отметил, что в период подготовки мобилизантов учили по учебникам советского образца.

«Нам обещали много (учебной стрельбы. — RT), потому что сказали, что БК у нас хватает, всего хватает. В итоге мы очень мало стреляли… Пять было стрельб, и одни ночные, стреляли по 10-15 патронов», — рассказал он.

Ранее в Министерстве обороны России заявили, что за сутки на Краснолиманском направлении сдались в плен 11 военнослужащих ВСУ.

Пленённый украинский десантник рассказал подробности прохождения подготовки в Британии, которая длилась 20 дней.