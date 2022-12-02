На Краснолиманском направлении сдались в плен 11 украинских военных

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За сутки на Краснолиманском направлении сдались в плен 11 военнослужащих ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
На Краснолиманском направлении сдались в плен 11 украинских военных
  • РИА Новости

На данном направлении ударами армейской авиации и огнём артиллерии было нанесено поражение трём ротным тактическим группам ВСУ, которые выдвигались для атаки в направлении Червонопоповки, отметили в министерстве.

Подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные позиции.

Потери противника за сутки при этом составили более 100 человек убитыми и ранеными. Также ВСУ потеряли там два танка, две боевые бронированные машины и два пикапа.

«11 военнослужащих ВСУ сдались в плен», — сообщило ведомство.

Ранее украинский военнослужащий Сергей Ульянов, попавший в плен на линии фронта Сватово — Кременная, рассказал, что по прибытии на передовую 47 человек в его батальоне отказались участвовать в боевых действиях из-за обстрелов.

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