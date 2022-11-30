Украинский пленный Ульянов рассказал, что 47 его сослуживцев отказались воевать
- РИА Новости
Об этом он сообщил РИА Новости.
«Люди сказали, что мы не поедем на эти позиции, потому что кроют», — сказал он.
По его словам, всего в его подразделение входили около 500 человек.
Он рассказал, что попал в плен после того, как из-за обстрела перепутал дорогу и вышел на позиции ВС России.
Ранее советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что Вооружённые силы Украины совершенно не берегут живую силу.