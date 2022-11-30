Украинский пленный Ульянов рассказал, что 47 его сослуживцев отказались воевать

Украинский военнослужащий Сергей Ульянов, попавший в плен на линии фронта Сватово — Кременная, рассказал, что по прибытии на передовую 47 человек в его батальоне отказались участвовать в боевых действиях из-за обстрелов.

Об этом он сообщил РИА Новости.

«Люди сказали, что мы не поедем на эти позиции, потому что кроют», — сказал он.

По его словам, всего в его подразделение входили около 500 человек.

Он рассказал, что попал в плен после того, как из-за обстрела перепутал дорогу и вышел на позиции ВС России.

Ранее советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что Вооружённые силы Украины совершенно не берегут живую силу.