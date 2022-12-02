РИА Новости: пленный украинский десантник рассказал о прохождении подготовки в Британии

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Взятый в плен украинский десантник рассказал подробности прохождения подготовки в Британии, которая длилась 20 дней.
РИА Новости: пленный украинский десантник рассказал о прохождении подготовки в Британии
  • AP

Он заявил, что решил сдаться в плен после того, как российские военные начали штурмовать опорный пункт.

«На 20 дней отправили. Программа лайтовая: как пехота — двойками-тройками побегать. Вывезли на три дня один раз в лес: нас окружали — мы оборонялись», — приводит РИА Новости слова военнопленного.

Ранее в Министерстве обороны России заявили, что за сутки на Краснолиманском направлении сдались в плен 11 военнослужащих ВСУ.

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