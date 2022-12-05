В ЛНР сообщили, что ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по Алчевску

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Украинские войска выпустили по Алчевску в ЛНР шесть ракет из РСЗО HIMARS.

Об этом заявило представительство республики в СЦКК.

«Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксирован обстрел по населённому пункту Алчевск с применением РСЗО HIMARS (шесть ракет)», — говорится в сообщении.

Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что ВС Украины выпустили по Донецку десять ракет из РСЗО «Град».

Как сообщил мэр города Алексей Кулемзин, в результате обстрелов в Ворошиловском районе Донецка загорелись два дома.

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