ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО «Град»

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ВС Украины выпустили по Донецку десять ракет из РСЗО «Град».

Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: населённый пункт Тоненькое — город Донецк (Ворошиловский район): выпущено десять ракет из БМ-21 «Град», — говорится в сообщении.

Ранее в ДНР заявили об обстреле Донецка, Гольмовского и Александровки со стороны ВСУ.

В штабе территориальной обороны ДНР сообщали, что три мирных жителя погибли при обстреле Макеевки со стороны украинской армии. 

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