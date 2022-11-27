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В ДНР сообщили о гибели трёх человек при обстреле Макеевки со стороны ВСУ

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Трое мирных жителей погибли при обстреле Макеевки со стороны украинской армии, заявили в штабе территориальной обороны ДНР.
В ДНР сообщили о гибели трёх человек при обстреле Макеевки со стороны ВСУ
  • РИА Новости

«При обстреле боевиками Червоногвардейского района Макеевки погибли трое мужчин», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о ранении мирной жительницы в результате обстрела Донецка украинскими РСЗО.

Также отмечалось, что двое мирных жителей погибли, ещё двое пострадали при обстреле территории Донецкой Народной Республики со стороны ВСУ.

В общей сложности за минувшие сутки по ДНР было выпущено почти 100 боевых снарядов. 

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