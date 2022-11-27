В ДНР сообщили о гибели трёх человек при обстреле Макеевки со стороны ВСУ
- РИА Новости
«При обстреле боевиками Червоногвардейского района Макеевки погибли трое мужчин», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно о ранении мирной жительницы в результате обстрела Донецка украинскими РСЗО.
Также отмечалось, что двое мирных жителей погибли, ещё двое пострадали при обстреле территории Донецкой Народной Республики со стороны ВСУ.
В общей сложности за минувшие сутки по ДНР было выпущено почти 100 боевых снарядов.