Три человека погибли в результате удара боевиков ВСУ по Алчевску в ЛНР из РСЗО HIMARS

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Мэр Алчевска Альберт Апшев заявил, что три человека погибли, около 15 ранены в результате удара боевиков ВСУ по городу из РСЗО HIMARS.
Три человека погибли в результате удара боевиков ВСУ по Алчевску в ЛНР из РСЗО HIMARS
  • РИА Новости

Об этом сообщает Луганский информационный центр.

«На данный момент, предварительно, один человек погиб, два человека, предположительно, тоже погибли — находятся под завалами. МЧС занимается извлечением. Также у нас пять травмированных в тяжёлом состоянии, ещё более десяти обратились за первой медицинской помощью», — сообщил Апшев.

Ранее в ЛНР сообщили, что ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по Алчевску.

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