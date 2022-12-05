Три человека погибли в результате удара боевиков ВСУ по Алчевску в ЛНР из РСЗО HIMARS

Мэр Алчевска Альберт Апшев заявил, что три человека погибли, около 15 ранены в результате удара боевиков ВСУ по городу из РСЗО HIMARS.

Об этом сообщает Луганский информационный центр.

«На данный момент, предварительно, один человек погиб, два человека, предположительно, тоже погибли — находятся под завалами. МЧС занимается извлечением. Также у нас пять травмированных в тяжёлом состоянии, ещё более десяти обратились за первой медицинской помощью», — сообщил Апшев.

Ранее в ЛНР сообщили, что ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по Алчевску.