В МИД заявили, что вопрос вывода ЗАЭС из-под контроля России не обсуждается

Ни о каком выводе Запорожской АЭС из-под контроля России или передаче контроля какой-то «третьей стороне» не может быть речи. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Ни о каком выводе ЗАЭС из-под российского контроля или передаче контроля над ней какой-то третьей стороне не может быть и речи», — приводит РИА Новости её слова.

Только российская сторона способна обеспечить физическую и ядерную безопасность Запорожской АЭС, добавила Захарова.

Ранее в Международном агентстве по атомной энергии заявили о приближении к соглашению по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.