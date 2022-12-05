В МИД заявили, что вопрос вывода ЗАЭС из-под контроля России не обсуждается
- РИА Новости
«Ни о каком выводе ЗАЭС из-под российского контроля или передаче контроля над ней какой-то третьей стороне не может быть и речи», — приводит РИА Новости её слова.
Только российская сторона способна обеспечить физическую и ядерную безопасность Запорожской АЭС, добавила Захарова.
Ранее в Международном агентстве по атомной энергии заявили о приближении к соглашению по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.