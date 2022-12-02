В МАГАТЭ заявили о приближении к соглашению по защитной зоне вокруг ЗАЭС
- РИА Новости
Как пишет Bloomberg, наблюдатели агентства рассказали о приближении к достижению соглашения между Москвой и Киевом по этому вопросу.
«Мы подходим ближе к чему-то, что может быть приемлемым», — сказал глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Ранее Международное агентство по атомной энергии заявило об обсуждении с Россией и Украиной на высоком уровне вопроса создания защитной зоны вокруг Запорожской АЭС.
До этого эксперты МАГАТЭ осмотрели состояние пострадавшей от обстрелов Запорожской АЭС и сообщили о значительных повреждениях на станции.