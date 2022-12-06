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Минобороны: ВС России уничтожили более 80 боевиков ВСУ на Краснолиманском направлении

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Вооружённые силы России уничтожили более 80 боевиков ВСУ на Краснолиманском направлении, а также заняли выгодные рубежи и новые позиции.
Минобороны: ВС России уничтожили более 80 боевиков ВСУ на Краснолиманском направлении
  • РИА Новости

«На Краснолиманском направлении российские войска вели наступательные действия, в результате которых заняли выгодные рубежи и новые позиции», — отметили в Минобороны.

Также сообщается, что «в результате огня артиллерии, ударов штурмовой и армейской авиации уничтожены более 80 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и два пикапа».

4 декабря Минобороны России сообщило, что за сутки потери украинской армии на Краснолиманском направлении составили более 80 человек.

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