Вооружённые силы России уничтожили более 80 боевиков ВСУ на Краснолиманском направлении, а также заняли выгодные рубежи и новые позиции.

«На Краснолиманском направлении российские войска вели наступательные действия, в результате которых заняли выгодные рубежи и новые позиции», — отметили в Минобороны.

Также сообщается, что «в результате огня артиллерии, ударов штурмовой и армейской авиации уничтожены более 80 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и два пикапа».

4 декабря Минобороны России сообщило, что за сутки потери украинской армии на Краснолиманском направлении составили более 80 человек.