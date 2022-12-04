МО России: на Краснолиманском направлении ВСУ потеряли более 80 человек за день

За сутки потери украинской армии на Краснолиманском направлении составили более 80 человек, сообщает Минобороны России.

«Потери противника за сутки на данном направлении составили более 80 украинских военнослужащих убитыми и ранеными», — говорится в сводке военного ведомства.

Отмечается, что на Красно-Лиманском направлении ВСУ пытались атаковать позиции российских войск силами двух ротных тактических групп, но были отброшены на исходные позиции.

Также в Минобороны сообщили, что российская армия ведёт успешные наступательные действия в районе Артёмовска в ДНР.