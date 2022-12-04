МО России: на Краснолиманском направлении ВСУ потеряли более 80 человек за день

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За сутки потери украинской армии на Краснолиманском направлении составили более 80 человек, сообщает Минобороны России.
МО России: на Краснолиманском направлении ВСУ потеряли более 80 человек за день
  • РИА Новости

«Потери противника за сутки на данном направлении составили более 80 украинских военнослужащих убитыми и ранеными», — говорится в сводке военного ведомства.

Отмечается, что на Красно-Лиманском направлении ВСУ пытались атаковать позиции российских войск силами двух ротных тактических групп, но были отброшены на исходные позиции.

Также в Минобороны сообщили, что российская армия ведёт успешные наступательные действия в районе Артёмовска в ДНР. 

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