«Нанесён значительный урон живой силе и технике»: Шойгу рассказал о потерях ВСУ в ноябре

Киевский режим за ноябрь потерял около 8,3 тыс. военнослужащих, более десяти единиц авиатехники, почти 150 танков и свыше 300 бронемашин, сообщил министр обороны РФ. Он также рассказал об успехах в освобождении Донбасса, где только за последнее время под контроль российских подразделений перешло шесть населённых пунктов. Наряду с этим украинским вооружённым формированиям «нанесён значительный урон» на Луганско-Донецком и Южно-Донецком направлениях. Шойгу также заявил, что Москва классифицирует непрекращающиеся атаки Киева на Запорожскую АЭС как ядерный терроризм.

Российские ВС уничтожили более 8 тыс. украинских военнослужащих за ноябрь. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, говоря о ходе специальной военной операции на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооружённых сил России.

«Потери противника за ноябрь составили более 8,3 тыс. военнослужащих, пять самолётов, десять вертолётов, 149 танков и более 300 боевых бронированных машин», — сказал Шойгу.

По его словам, на Луганско-Донецком и Южно-Донецком направлениях «нанесён значительный урон живой силе и технике» украинским вооружённым формированиям.

«Вооружённые силы России продолжают освобождать Донбасс. За последнее время под наш контроль перешли Майорск, Павловка, Опытное, Андреевка, Белогоровка Южная и Курдюмовка», — добавил глава Минобороны.

Удары по объектам военного управления Украины

Кроме того, Сергей Шойгу сообщил, что российские военные наносят массированные удары высокоточным оружием большой дальности для сокрушения военного потенциала Украины. Целями российских ударов становятся объекты системы военного управления, предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Министр обороны провёл селекторное совещание с руководящим составом Вооружённых Сил

Накануне Минобороны сообщало, что ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по системе военного управления и связанным с ней объектам оборонного комплекса, узлов связи, энергетики и воинских частей Украины.

«Цель удара достигнута. Все назначенные 17 объектов поражены. В результате удара нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов ВСУ, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий», — говорилось в сообщении.

Запорожская АЭС

Глава Минобороны РФ также отметил, что ВСУ продолжают целенаправленный обстрел Запорожской атомной электростанции. Так, только за последние две недели по станции со стороны боевиков киевского режима выпущено 33 крупнокалиберных снаряда.

«Наши подразделения принимают все меры по обеспечению безопасности Запорожской атомной электростанции. В свою очередь, киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать данный объект», — заявил Шойгу.

По его словам, средствами ПВО перехватывается большая часть украинских средств поражения.

«Вместе с тем некоторые из них всё же поражают объекты, влияющие на безопасное функционирование атомной станции. Классифицируем данные атаки украинских войск как ядерный терроризм. Вооружённые силы Российской Федерации продолжат осуществлять защиту критически важных объектов на освобождённых территориях», — заключил он.

Ранее в МИД России констатировали, что Москва не собирается передавать контроль над Запорожской АЭС какой-то «третьей стороне».

Позиция Кремля относительно СВО

Россия должна и достигнет поставленных в ходе спецоперации целей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля также согласился с высказыванием госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что итогом конфликта между Москвой и Киевом должен стать справедливый и долгосрочный мир.

«Но что касается перспектив каких-то переговоров, то мы их не видим в настоящий момент. Мы неоднократно об этом говорили», — добавил он.

Отвечая на вопрос, видит ли Кремль опасность в интенсификации в последние дни ударов по территории России, Песков заявил, что подобная линия киевского режима является фактором опасности.

«Безусловно, открыто заявляемая украинским режимом линия на продолжение таких террористических актов — конечно, это является фактором опасности. И конечно, он учитывается и принимаются необходимые меры», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.