Потери Украины за ноябрь составили более 8300 военных, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооружённых сил России.

«Потери противника за ноябрь составили более 8300 военнослужащих, пять самолётов, десять вертолётов, 149 танков и более 300 боевых бронированных машин», — заявил он.

Шойгу напомнил, что российскими войсками за последнее время освобождены в Донбассе Майорск, Павловка, Опытное, Андреевка, Белогоровка Южная и Курдюмовка.

5 декабря в Минобороны России сообщили, что российские войска нанесли массированный удар по системе военного управления Украины, несмотря на попытки украинских военных сорвать террористическим актом боевую работу дальней авиации.