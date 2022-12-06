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Шойгу: потери ВСУ за ноябрь составили свыше 8300 военных и более 460 единиц техники

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Потери Украины за ноябрь составили более 8300 военных, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооружённых сил России.

«Потери противника за ноябрь составили более 8300 военнослужащих, пять самолётов, десять вертолётов, 149 танков и более 300 боевых бронированных машин», — заявил он.

Шойгу напомнил, что российскими войсками за последнее время освобождены в Донбассе Майорск, Павловка, Опытное, Андреевка, Белогоровка Южная и Курдюмовка.

5 декабря в Минобороны России сообщили, что российские войска нанесли массированный удар по системе военного управления Украины, несмотря на попытки украинских военных сорвать террористическим актом боевую работу дальней авиации.

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