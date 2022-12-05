ВС России нанесли удары по целям на Украине, несмотря на попытки ВСУ сорвать работу ВКС

Российские войска нанесли массированный удар по системе военного управления Украины, несмотря на попытки украинских военных сорвать террористическим актом боевую работу дальней авиации. Об этом заявили в Минобороны России.

«Сегодня около 15:00 мск по системе военного управления и связанным с ним объектам оборонного комплекса, узлов связи, энергетики и воинских частей Украины нанесён массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования», — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что цель удара достигнута, поражены все обозначенные 17 объектов.

Российские военные, подчеркнули в оборонном ведомстве, нарушили переброску по железной дороге резервов украинских военных, иностранных вооружений, а также военной техники и боеприпасов в районы боевых действий.

Также в Минобороны заявили, что киевский режим утром 5 декабря попытался вывести из строя российские самолёты дальней авиации и совершил попытки нанесения ударов реактивными беспилотниками советского производства по военным аэродромам «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» Саратовской области.

Ранее сообщалось, что на аэродроме в Рязанской области произошёл взрыв из-за загоревшегося бензовоза.