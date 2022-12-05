ВС России нанесли удары по целям на Украине, несмотря на попытки ВСУ сорвать работу ВКС
- РИА Новости
«Сегодня около 15:00 мск по системе военного управления и связанным с ним объектам оборонного комплекса, узлов связи, энергетики и воинских частей Украины нанесён массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования», — говорится в сообщении.
В Минобороны добавили, что цель удара достигнута, поражены все обозначенные 17 объектов.
Российские военные, подчеркнули в оборонном ведомстве, нарушили переброску по железной дороге резервов украинских военных, иностранных вооружений, а также военной техники и боеприпасов в районы боевых действий.
Также в Минобороны заявили, что киевский режим утром 5 декабря попытался вывести из строя российские самолёты дальней авиации и совершил попытки нанесения ударов реактивными беспилотниками советского производства по военным аэродромам «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» Саратовской области.
Ранее сообщалось, что на аэродроме в Рязанской области произошёл взрыв из-за загоревшегося бензовоза.