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ВС России нанесли удары по целям на Украине, несмотря на попытки ВСУ сорвать работу ВКС

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Российские войска нанесли массированный удар по системе военного управления Украины, несмотря на попытки украинских военных сорвать террористическим актом боевую работу дальней авиации. Об этом заявили в Минобороны России.
ВС России нанесли удары по целям на Украине, несмотря на попытки ВСУ сорвать работу ВКС
  • РИА Новости

«Сегодня около 15:00 мск по системе военного управления и связанным с ним объектам оборонного комплекса, узлов связи, энергетики и воинских частей Украины нанесён массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования», — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что цель удара достигнута, поражены все обозначенные 17 объектов.

Российские военные, подчеркнули в оборонном ведомстве, нарушили переброску по железной дороге резервов украинских военных, иностранных вооружений, а также военной техники и боеприпасов в районы боевых действий.

Также в Минобороны заявили, что киевский режим утром 5 декабря попытался вывести из строя российские самолёты дальней авиации и совершил попытки нанесения ударов реактивными беспилотниками советского производства по военным аэродромам «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» Саратовской области.

Ранее сообщалось, что на аэродроме в Рязанской области произошёл взрыв из-за загоревшегося бензовоза.

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