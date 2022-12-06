Шойгу: обстрелами ЗАЭС Киев стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы
«Наши подразделения принимают все меры по обеспечению безопасности Запорожской атомной электростанции. В свою очередь киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать данный объект», — заявил он.
Шойгу добавил, что только за последние две недели по станции со стороны ВСУ выпущено 33 крупнокалиберных снаряда.
Ранее эксперты МАГАТЭ осмотрели состояние пострадавшей от обстрелов Запорожской АЭС и сообщили о значительных повреждениях на станции.
Как заявил МИД России, МАГАТЭ должно уйти от абстрактных осуждений обстрелов Запорожской АЭС со стороны украинских военных и чётко, недвусмысленно назвать ответственных за эти атаки.