МАГАТЭ должно уйти от абстрактных осуждений обстрелов Запорожской АЭС со стороны украинских военных и чётко, недвусмысленно назвать ответственных за эти атаки. Такое заявление опубликовал МИД России после недавних обстрелов ЗАЭС со стороны ВСУ.

«Руководству секретариата агентства в столь беспрецедентных обстоятельствах необходимо занять ответственную позицию. В качестве авторитетного и независимого международного органа надо наконец уйти от абстрактных осуждений и требований прекращения обстрелов ЗАЭС без адресной отсылки и чётко и недвусмысленно указать на тех, кто осуществляет атаки», — говорится в заявлении Министерства иностранных дел.

В Москве подчеркнули, что пришло время «назвать вещи своими именами».

«Иначе украинских националистов не остановить. Для этого нужны решимость и ответственность. Очень надеемся, что они будут проявлены», — добавили в МИД.

20 ноября советник генерального директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа сообщил, что украинские военные подвергли массированному артиллерийскому обстрелу Запорожскую АЭС.

Повреждения получили стратегические объекты.

После этого гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси потребовал немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС, «кто бы ни стоял за этим».

Президент России Владимир Путин отмечал, что руководство МАГАТЭ находится под давлением США и европейских стран, поэтому не может прямо сказать, что обстрелы района станции идут с украинской стороны.

Глава «Росатома» Алексей Лихачёв также рассказал, что эксперты МАГАТЭ, как грамотные и образованные люди. прекрасно понимают, «откуда и что прилетает».