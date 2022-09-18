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Глава «Росатома» Лихачёв: специалисты МАГАТЭ прекрасно понимают, кто обстреливает ЗАЭС

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К докладу экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о ситуации вокруг Запорожской АЭС добавляется политическая компонента, заявил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв в интервью Павлу Зарубину в эфире телеканала «Россия 1».
Глава «Росатома» Лихачёв: специалисты МАГАТЭ прекрасно понимают, кто обстреливает ЗАЭС
  • РИА Новости

«Они (эксперты МАГАТЭ. — RT) грамотные и образованные люди, они прекрасно понимают, что происходит на самом деле, откуда и что прилетает», — цитирует его РИА Новости.

Лихачёв отметил, что на определённом этапе передачи информации по станции в Вену в доклад добавляется политическая компонента.

«Ну а политическая компонента вокруг Запорожской станции — она примерно такая же, как вокруг специальной военной операции в целом», — заключил он.

Ранее постпредство России при международных организациях в Вене сообщило, что в антироссийской резолюции МАГАТЭ по Украине нет ни слова о систематических обстрелах Запорожской АЭС со стороны ВСУ.

Президент России Владимир Путин отмечал, что он доверяет отчёту МАГАТЭ о поездке делегации на Запорожскую АЭС, хотя и очевидно, что руководство агентства находится под давлением США и европейских стран, поэтому не может прямо сказать, что обстрелы района станции идут с украинской стороны.

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