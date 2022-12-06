Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил о позитивной динамике в переговорах по зоне безопасности вокруг ЗАЭС.

Он отметил, что «несколько раундов контактов с гендиректором МАГАТЭ и секретариатом МАГАТЭ продвинули дело формирования некоего режима, который бы укреплял безопасность Запорожской АЭС и исключал бы то, что происходит на протяжении уже нескольких месяцев, когда ВСУ ведут обстрелы, ставящие под угрозу не только жизни и безопасность персонала и жителей близлежащего города Энергодара, но и ядерную безопасность этого объекта».

«Во взаимодействии с «Росатомом» и другими профильными ведомствами мы продолжаем оставаться в контакте с секретариатом МАГАТЭ. Я думаю, что позитивная динамика в этом вопросе имеется, и работаем с определённой перспективой», — цитирует его РИА Новости.

В Международном агентстве по атомной энергии также заявили о приближении к соглашению по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.