МО: мобилизованные россияне в первом бою в районе Марьинки взяли в плен пять бойцов ВСУ
- РИА Новости
Об этом сообщили в Минобороны России.
«Штурмовики-пехотинцы, всего полтора месяца назад мобилизованные из Ростовской области, в первом же бою взяли пятерых пленных», — говорится в сообщении.
Уточняется, что столкновение произошло в районе Марьинки.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что потери Украины за ноябрь составили более 8300 военных.
В Министерстве обороны России заявили, что за сутки на Краснолиманском направлении сдались в плен 11 военнослужащих ВСУ.
Попавшие в ВСУ по мобилизации, оказавшиеся в плену, рассказали, что их почти не обучали военному делу перед отправкой на фронт — подготовка заключается в паре выездов на полигон.