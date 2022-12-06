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МО: мобилизованные россияне в первом бою в районе Марьинки взяли в плен пять бойцов ВСУ

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Призванные в рамках частичной мобилизации российские военнослужащие в первом бою в районе города Марьинка (ДНР) захватили в плен пятерых украинских военных.
МО: мобилизованные россияне в первом бою в районе Марьинки взяли в плен пять бойцов ВСУ
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Штурмовики-пехотинцы, всего полтора месяца назад мобилизованные из Ростовской области, в первом же бою взяли пятерых пленных», — говорится в сообщении. 

Уточняется, что столкновение произошло в районе Марьинки.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что потери Украины за ноябрь составили более 8300 военных.

В Министерстве обороны России заявили, что за сутки на Краснолиманском направлении сдались в плен 11 военнослужащих ВСУ.

Попавшие в ВСУ по мобилизации, оказавшиеся в плену, рассказали, что их почти не обучали военному делу перед отправкой на фронт — подготовка заключается в паре выездов на полигон.

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