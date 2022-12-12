Российский военный рассказал о работе поисково-спасательной службы в ходе спецоперации
Об этом информирует РИА Новости.
«Вся наша работа заключается в поиске и эвакуации сбитых, подбитых лётчиков. Это основная наша задача», — рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что поисково-спасательные группы также могут привлекаться для эвакуации раненых бойцов с передовой.
Экипаж поисково-спасательной группы может за день совершить пять вылетов.
11 декабря в Минобороны России сообщили, что российские военные продолжают вести наступление на Донецком направлении, во время отражения контратаки противника уничтожены до 40 военных ВСУ.