Российский военный рассказал о работе поисково-спасательной службы в ходе спецоперации

Российский военнослужащий рассказал, как поисково-спасательная служба ВКС России работает в зоне специальной военной операции на Украине.

Об этом информирует РИА Новости.

«Вся наша работа заключается в поиске и эвакуации сбитых, подбитых лётчиков. Это основная наша задача», — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что поисково-спасательные группы также могут привлекаться для эвакуации раненых бойцов с передовой.

Экипаж поисково-спасательной группы может за день совершить пять вылетов.

11 декабря в Минобороны России сообщили, что российские военные продолжают вести наступление на Донецком направлении, во время отражения контратаки противника уничтожены до 40 военных ВСУ.