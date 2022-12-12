Замкомандира взвода ДШБ 155-й бригады морской пехоты рассказал, как проходил штурм Павловки

Заместитель командира взвода ДШБ 155-й бригады морской пехоты рассказал в беседе с RT, как проходил штурм Павловки в ДНР, которую освободили 14 ноября.

По его словам, задачей взвода было обеспечить зелёный коридор для ввода дополнительных сил.

«Чуть-чуть у нас всё пошло не по плану, но мы сымпровизировали. Противник не ожидал такого яркого и, возможно, в чём-то наглого захода. Где мы заняли позиции — там противник нас вообще не ждал», — заявил он.

Замкомандира рассказал, что был на позициях все две с половиной недели, пока шла операция по освобождению Павловки. По его словам, самыми тяжёлыми были второй и третий дни боёв, когда противник вычислил позиции взвода.

«Я так подозреваю, он понял, что на данной [лесополосе] мы организовываем зелёный коридор... Ежедневно, чуть ли не по расписанию прилетало — работали, начиная от миномётов и заканчивая танками и зенитными установками», — заявил он.

В ноябре российское Министерство обороны сообщило, что в результате упорных боёв Вооружённые силы России полностью освободили Павловку в Донецкой Народной Республике.