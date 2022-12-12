Узнать больше

Замкомандира взвода ДШБ 155-й бригады морской пехоты рассказал, как проходил штурм Павловки

Короткая ссылка
Заместитель командира взвода ДШБ 155-й бригады морской пехоты рассказал в беседе с RT, как проходил штурм Павловки в ДНР, которую освободили 14 ноября.
Замкомандира взвода ДШБ 155-й бригады морской пехоты рассказал, как проходил штурм Павловки
  • РИА Новости

По его словам, задачей взвода было обеспечить зелёный коридор для ввода дополнительных сил.

«Чуть-чуть у нас всё пошло не по плану, но мы сымпровизировали. Противник не ожидал такого яркого и, возможно, в чём-то наглого захода. Где мы заняли позиции — там противник нас вообще не ждал», — заявил он.

Замкомандира рассказал, что был на позициях все две с половиной недели, пока шла операция по освобождению Павловки. По его словам, самыми тяжёлыми были второй и третий дни боёв, когда противник вычислил позиции взвода.

«Я так подозреваю, он понял, что на данной [лесополосе] мы организовываем зелёный коридор... Ежедневно, чуть ли не по расписанию прилетало — работали, начиная от миномётов и заканчивая танками и зенитными установками», — заявил он.

В ноябре российское Министерство обороны сообщило, что в результате упорных боёв Вооружённые силы России полностью освободили Павловку в Донецкой Народной Республике.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить