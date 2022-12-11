«Отражая контратаки ВСУ»: в Минобороны РФ сообщили о наступательных действиях на Донецком направлении

Российские войска продолжают наступать на Донецком направлении, отражая на отдельных участках линии соприкосновения контратаки подразделений ВСУ, заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, за сутки в этом районе противник потерял до 40 человек, две бронемашины и три пикапа. Как уточнили в МО, наступательные действия также идут на Краснолиманском направлении. Здесь потери противника за сутки составили до 65 человек, кроме того, в этом районе были уничтожены три украинские диверсионно-разведывательные группы.

Российские военные ведут наступательные действия на Донецком направлении, отражая контратаки украинских войск на отдельных участках, заявили в Минобороны РФ в воскресенье, 11 декабря. По данным ведомства, за сутки в этом районе уничтожены до 40 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины и три пикапа.

Также сообщается, что на Купянском направлении в результате артиллерийского огня по скоплениям живой силы и военной техники противника были уничтожены до 30 человек, бронетранспортёр, три орудия и шесть автомобилей.

На Краснолиманском направлении российские войска также продолжают наступление на отдельных участках линии соприкосновения, что позволило занять более выгодные рубежи и позиции.

Как отметили в оборонном ведомстве, ВСУ предпринимали попытки контратаковать позиции российских войск силами трёх штурмовых групп, усиленных бронетехникой. Все атаки были отражены, а подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции. По данным МО, противник потерял до 65 человек, бронемашину и два пикапа. Наряду с этим в этом районе были уничтожены три украинские диверсионно-разведывательные группы и три миномётных расчёта ВСУ.

На Южно-Донецком направлении противник предпринял попытку атаковать позиции российских войск в направлении населённого пункта Нескучное (ДНР). Огнём артиллерии были уничтожены до 40 украинских военнослужащих, БМП, две боевые бронированные машины и два пикапа.

По данным Минобороны, за минувшие сутки российская оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия поразили живую силу и военную технику противника в 177 районах, включая 86 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях.

В частности, в ходе контрбатарейной борьбы были поражены две артиллерийские батареи 101-й бригады теробороны и 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах н. п. Северск и Красный Лиман (ДНР). В районе Красного Лимана также был нанесён удар по взводу реактивных систем залпового огня «Град».

Помимо этого, в районе Краматорска (ДНР) вскрыта позиция и уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса «Бук-М1».

Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили пять реактивных снарядов системы HIMARS, а также два снаряда системы «Ураган».

Кроме того, Минобороны обнародовало кадры работы расчётов 120-мм миномётов 2Б11 Южного военного округа на Запорожском направлении. Отмечается, что цели были выявлены с помощью беспилотника, с которого также велась корректировка огня. В результате бойцы разгромили командный пункт ВСУ и нанесли удар по скоплению сил противника, уничтожив две единицы техники и до десяти человек.

Боевая работа миномётных расчётов в зоне СВО

По данным МО, в общей сложности с начала специальной военной операции на Украине уничтожены 341 самолёт противника, 181 вертолёт, более 2,6 тыс. беспилотников, 393 зенитных ракетных комплекса, свыше 7 тыс. танков и другой бронетехники, 926 боевых машин РСЗО, более 3,6 тыс. орудий полевой артиллерии и миномётов, а также свыше 7,5 тыс. единиц специальной военной автомобильной техники.

Ситуация на Кременском направлении

Бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник сообщил, что ВСУ за последние дни потеряли несколько тактически важных высот и объектов на Кременском направлении и предпринимают попытки вернуть их.

«На севере отрезка Площанка — Макеевка — Невское идут бои. Попытка ВСУ атаковать с пехотой и танками завершилась неудачей. По сформировавшейся колонне эффективно отработала наша артиллерия, и они были вынуждены ретироваться за холмы местности... После Артёмовска Кременское направление сегодня — одно из наиболее активных», — написал он в своём Telegram-канале.